В Смоленске выбрали дизайн-проекты благоустройства

Фото: 67.gorodsreda.ru

В апреле и мае жители Смоленской области выбирали дизайн-проекты для благоустройства общественных пространств в 2022 году. Процедура голосования проходила онлайн на сайте 67.gorodsreda.ru.

По информации региональной администрации, в выборе приняли участие более 66 тысяч жителей Смоленской области.

В 2022 году в областном центре благоустроят 3 общественных пространства. Массовое поле обновят по дизайн-проекту №1, который набрал более 10 тысяч голосов. На территории предусмотрен «Королевский бастион» и памятник воинствующему Марсу на месте отсутствующей башни крепостной стены.

На территории ДК «Сортировка» также победил дизайн-проект №1. Здесь планируется озеленение территории, качели с подсветкой, пешеходные дорожки, парковка и освещение. Также на месте оборудуют площадку для массовых мероприятий с крытой сценой.

Зону у кинотеатра «Октябрь» обустроят тематической зоной в виде шахматной площадки и проведут работы по улучшению прилегающего пространства.

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