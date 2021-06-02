С начала года 98 детей ушли из дома и госучреждений в Смоленской области

В 2021 году в Смоленской области обратились за помощью в поиске 98 детей. Фото: пресс-служба УМВД России по региону.

С начала текущего года в региональное УМВД поступило 98 обращений с просьбой об оказании помощи в розыске несовершеннолетних. Дети самовольно уходили из дома или госучреждений (школ-интернатов, техникумов и т.д.). Большее количество подобных инцидентов происходили в облцентре и Сафоново.

- Самовольные уходы детей - серьезная проблема для нашего подразделения. В некоторых случаях в зависимости от обстоятельств, личный состав поднимается по тревоге, чтобы отыскать ребенка, - рассказал начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Дмитрий Петрович Кузнецов. - Отдел по делам несовершеннолетних выявляет причины, почему ребенок ушел: связался с плохой компанией и находится под ее влиянием, или это связано с семейными проблемами? На сегодняшний момент профилактика самовольных уходов детей - одна из наших задач. Таких случаев довольно много, хоть и в сравнении с прошлым годом их число уменьшилось.

По информации пресс-службы поисково-спасательного отряда "Сальвар", за 2020 год поступило 358 заявок о пропаже людей, из которых 52 - дети. 49 несовершеннолетних были возвращены в семьи и учреждения, 3 погибли. В 2021 году к поисковикам обратились за помощью в поиске 33 детей. 1 ребенка уже нашли погибшим, 31 - вернулись в сохранности. 1 случай в настоящее время находится в работе.

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