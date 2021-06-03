В Смоленске мотоцикл загорелся после ДТП с Audi. Фото: паблик «Типичный Смоленск» в инстаграм.

Мотоцикл вспыхнул после столкновения с Audi-80. Кадры последствий аварии опубликовал паблик «Типичный Смоленск» в инстаграм.

ДТП произошло накануне, 2 июня, в микрорайоне Гнездово. В УМВД сообщили, что пострадавших нет.

В Смоленске мотоцикл загорелся после ДТП с Audi. Фото: паблик «Типичный Смоленск» в инстаграм.

Ранее в Смоленске задержали мужчину, который пытался забить незнакомку до смерти. Страшные кадры с избиением смолянки оказались в сети.