Перевозки пассажиров на МЖД в мае выросли более чем в 3,2 раза. Фото: пресс-служба МЖД.

По оперативным данным, в мае 2021 года на инфраструктуре Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» перевезено 58,4 млн пассажиров, что более чем в 3,2 раза превышает аналогичный показатель прошлого года (18 млн человек), в том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло более чем в 3,2 раза (с 17,6 млн до 56,4 млн человек), в дальнем следовании – более чем в 5 раз (с 387 тыс. до почти 2 млн человек).

Пассажирооборот в мае 2021 года составил 2,5 млрд пасс-км, почти в 3,6 раза превысив аналогичный показатель 2020 года (696,8 млн пасс-км), в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос в 3 раза, составив 1,5 млрд пасс-км (в 2020 году – 511,2 млн пасс-км), в дальнем следовании – в 5 раз – почти до 930 млн пасс-км (в 2020 году – 185,6 млн пасс-км).

Всего за январь-май 2021 года отправлено более 268 млн пассажиров (+29,3% к январю-маю 2020 года), из них в пригородном сообщении перевезено – 260,8 млн пассажиров (+ 29,6%), в дальнем следовании – 7,6 млн пассажиров (+22,4%).

Пассажирооборот на МЖД с начала 2021 года увеличился на 20,5 % к уровню прошлого года и составил 10,1 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот – 6,6 млрд пасс-км (+23,1%), в дальнем следовании – 3,5 млрд пасс-км (+15,7%).