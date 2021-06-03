В Краснодарский край от Смоленской области по путевкам смогут отправиться 648 детей. Фото: администрация Смоленской области.

Такие цифры были озвучены в ходе рабочего совещания, посвященного подготовке к проведению детской летней оздоровительной кампании.

«Летняя оздоровительная кампания должна пройти на самом высоком качественном уровне. Следует максимально внимательно относиться к вопросам соблюдения санитарных правил, иных установленных нормативов и не терять бдительности», – подчеркнул губернатор Алексей Островский, открывая совещание.

По словам начальника департамента по социальному развитию Елены Романовой, в этом году на оздоровление детей будет направлено более 224 млн рублей, из которых 175 млн предусмотрено именно на летнюю кампанию. Помимо лагерей и санаториев Краснодарского края, ребята смогут отдохнуть в социально - оздоровительном центре «Голоевка», стационарных оздоровительных организациях региона, а также лагерях дневного пребывания.

Что касается летних школьных площадок, то обычно они начинали свою работу с 1 июня, однако в этом году сроки сдвигаются. Кроме этого, некоторые лагеря дневного пребывания будут открыты лишь во вторую и третью смену в связи с ужесточением требований Роспотребнадзора.

«В настоящее время мы активно работаем совместно со специалистами данного ведомства и главами муниципальных образований, чтобы все наши организации отдыха соответствовали установленным нормам и летняя оздоровительная кампания прошла без сбоев», - сообщила вице-губернатор Вита Хомутова.

Напомним, что на данный момент в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории области, включены 11 стационарных оздоровительных организаций, 2 лагеря палаточного типа, а также 207 организаций на базе общеобразовательных учреждений.

Еще одной темой совещания стала реализация программы детского туристического кешбэка, которая реализуется по поручению Президента Владимира Путина и Правительства РФ. В соответствии с программой все желающие смогут приобрести детские путевки и вернуть 50% суммы, но не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически поступят на карту «Мир», с которой была совершена покупка. Родители, которые до 25 мая приобрели путевки детям не по программе «Мир», также смогут вернуть до 50% от стоимости путевки. Планируется, что подать заявление можно будет через портал Госуслуг с 15 июня. Стоит отметить, что на сегодняшний день механизм ее реализации прорабатывается Министерством просвещения РФ и Ростуризмом.