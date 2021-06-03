Мошенничество при ремонте дороги на 910 тысяч рублей выявили в Смоленске. Фото: Тимур ХАНОВ

Полицейские возбудили уголовное дело.

В пресс-службе УМВД России по Смоленской области сообщили, что преступление выявлено в ходе проверки сотрудниками ОБЭПа.

Фигурант уголовного дела – жительница Смоленска 1978 года рождения.

По делу ведется следствие.

Ранее "КП" писала, что с начала года 98 детей ушли из дома и госучреждений в Смоленской области. Проблема самовольных уходов детей остается актуальной для региона.