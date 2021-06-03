В Новодугинском районе ремонтируют школу, которой 230 лет. Фото: пресс-служба муниципального образования.

Зданию Селищенской школы 230 лет. По словам директора учреждения Людмилы Арличенковой, благодаря руководству Новодугинского района ранее в школе было полностью заменено освещение и установлены пластиковые окна. Сейчас на объекте идут ремонтные и покрасочные работы фасада здания.

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