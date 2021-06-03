15 новых УЗИ-аппаратов хотят купить для больниц в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

В этом году в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Смоленской области» предусмотрено финансирование на закупку 12 УЗИ-аппаратов для учреждений области, а также по программам «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 3 высококлассных с узкоспециализированными датчиками в больницы скорой медицинской помощи и онкологического диспансера, сообщил начальник профильного департамента Артем Буллих во время рабочей поездки с губернатором Алексеем Островским.

В случае экономии средств по поручению губернатора аппарат УЗИ будет приобретен также и для центральной районной больницы.

- Давайте так договоримся: если будет экономия, мы приобретем УЗИ-аппарат в этом году, если нет – Артем Владимирович, даю Вам поручение зарезервировать средства на следующий год, - сказал глава региона.

Ранее «КП» писала, что 37 пунктов вакцинации от COVID-19 развернули в Смоленской области. Сделать прививку можно не только в поликлиниках, у торговых центров и в парке.