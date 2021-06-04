Коронавирус выявили на 11 территориях в Смоленской области. Фото: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус подтвержден у пациентов на 11 территориях в Смоленской области. Больше всего заболевших в Смоленске и Смоленском районе – положительные тесты получили 33 пациента. В Вязьме – 9, Гагарине – 8, Рославле – 7, в Рудне, Ярцево и Духовщине – по три заболевших, в Темкино – 2, Кардымово и Велиже – по одному.

Ранее «КП» писала, что 15 новых УЗИ-аппаратов хотят купить для больниц в Смоленской области.