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Здоровье4 июня 2021 8:41

Коронавирус выявили на 11 территориях в Смоленской области

В лидерах – Смоленск и Смоленский район, Вязьма, Гагарин, Рославль
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Коронавирус выявили на 11 территориях в Смоленской области. Фото: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус выявили на 11 территориях в Смоленской области. Фото: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус подтвержден у пациентов на 11 территориях в Смоленской области. Больше всего заболевших в Смоленске и Смоленском районе – положительные тесты получили 33 пациента. В Вязьме – 9, Гагарине – 8, Рославле – 7, в Рудне, Ярцево и Духовщине – по три заболевших, в Темкино – 2, Кардымово и Велиже – по одному.

Ранее «КП» писала, что 15 новых УЗИ-аппаратов хотят купить для больниц в Смоленской области.