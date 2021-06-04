Делегация Смоленской области принимает участие в ПМЭФ-2021. Фото: из архива издания. Фото: Артем КИЛЬКИН

Планируется, что общая сумма инвестпроектов превысит 8 млрд рублей, а социальный эффект выразится в создании более 700 новых рабочих мест, сообщает администрация региона.

Кроме встреч и подписания важных соглашений планируется выступление президента России Владимира Путина.

Смоленскую делегацию, прибывшую в Санкт-Петербург, возглавляет губернатор Алексей Островский.

В Краснодарский край от Смоленской области по путевкам смогут отправиться 648 детей. Половина путевок предусмотрена для юных смолян, попавших в трудную жизненную ситуацию, еще столько же – для ребят, нуждающихся в санаторно-курортном лечении (подробнее).