13 июня в брянском селе пройдут соревнования по ралли-спринту. Фото: Александр Аничкин, группа "Ралли-спринт "У Мастера" ВКонтакте.

13 июня 2021 года в селе Слободище Дятьковского района пройдет спортивный праздник, посвященный Дню России.

В этот день в селе состоятся спортивные соревнования для всех желающих: гиревой спорт, перетягивание каната, семейные старты, силовое многоборье. Обширная развлекательная и концертная программа ожидают для всех присутствующих.

Также в этот день пройдут соревнования по ралли-спринту Рост, организованные АСК Мастер.

Всех брянцев приглашают посетить праздничные мероприятия, а также принять участие в соревнованиях. Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.