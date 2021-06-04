В Смоленске три организации дополнительного образования получили гранты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прошлом году учреждения дополнительного образования продолжали активное участие в конкурсах с грантовой поддержкой. В результате три организации получили гранты в сумме более 7 млн рублей. Речь идет о Центре дополнительного образования № 1, Центр дополнительного образования и Центре детского и юношеского туризма и экскурсий.

Полученные средства планируют направить на улучшение материально-технической базы и оказание услуг психолого-педагогической помощи родителям, поддержку и развитие движения «Юный пожарный», проведение туристского слета педагогов школ и повышение компетенции учителей в области туристских навыков. Грант будет реализован в 2021 году.

Ранее «КП» писала, что делегация от Смоленской области принимает участие в Петербургском экономическом форуме. На бизнес-встречах планируется подписание ряда соглашений.