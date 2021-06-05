Как смоляне отмечают День эколога. Фото: Андрей Смирнов.

Совместить приятное с полезным - акция «Рекреация» нацелена на уборку прибрежных зон у водоемов и любимых мест отдыха смолян.

Сегодня в ней участвуют активисты Смоленского городского отделения «Единой России» и депутаты городского Совета Валерий Леонов и Виталий Паненко.

По словам исполнительного секретаря Натальи Кореньковой, важно помнить, что во многом именно от нас зависит сохранность окружающей среды.

«Согласитесь, мы часто сталкиваемся с тем, что люди говорят о том, что где-то грязно, при этом сами не могут убрать за собой», - говорит Наталья Коренькова.

Активисты убрали мусор и скосили траву на территории Солдатского озера, историческое название «Скворцова дача». Оно находится в микрорайоне Королевка и давно стало местом притяжения для местных жителей. Скоро прибрежную зону озера ждет благоустройство, а пока за ней ухаживают неравнодушные смоляне и активисты.