Коронавирус выявлен на 13 территориях в Смоленской области 6 июня. Фото: Оперативный штаб.

Оперативный штаб сообщил новые данные по числу новых случаев COVID-19 в регионе. По данным на 6 июня, на территории Смоленской области инфекция обнаружена на 13 территориях. Всего же зарегистрировано 31518 случаев заболевания, из них 12856 - в областном центре.

Количество выздоровевших смолян на текущий момент - 29703 человека. Также на территории региона зафиксировано 1043 случая с летальным исходом.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находится 2707 человек, из них 1979 - в режиме самоизоляции, 728 - в стационаре.

За сутки вакцинировано 672 человека, полностью завершили вакцинацию 72 022 жителя региона.