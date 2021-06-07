Уникальный поезд Победы прибудет в Смоленске 9 июня. Фото: Олег Золото. Фото: Олег ЗОЛОТО

Посетить уникальную передвижную выставку, расположенную в составе поезда и рассказывающую о страницах Великой Отечественной войны, смоляне смогут с 9 по 10 июня, сообщает пресс-служба областной администрации. Поезд будет стоять на железнодорожном вокзале.

Напомним, экспозиция была создана в 2020 году в рамках Года Памяти и Славы. Посетители смогут увидеть более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей. На экранах воссозданы воздушные бои и танковые атаки. Экскурсию проводит девушка Лидия, в годы войны работавшая машинистом паровоза. Она рассказывает о времени до войны и том, что пришлось пройти людям. У посетителей создается впечатление, что они на самом деле едут в поезде и своими шагами проходят путь от начала войны до Победы.

Ранее «КП» писал, что 13 июня в брянском селе пройдут соревнования по ралли-спринту. Заезды приурочены к празднику - Дню России.