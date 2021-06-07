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Происшествия7 июня 2021 10:52

Подозреваемую в убийстве зятя смолянку взяли под стражу

Жительница Вязьмы задушила родственника и закопала в теплице - ВИДЕО
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Подозреваемую в убийстве зятя смолянку взяли под стражу. Фото: скриншот видео оперативной съемки СУ СК России по Смоленской области.

Подозреваемую в убийстве зятя смолянку взяли под стражу. Фото: скриншот видео оперативной съемки СУ СК России по Смоленской области.

В Смоленской области продолжается расследование резонансного дела, фигурантом которого выступает свекровь. Напомним, в декабре 2020 года женщина задушила своего зятя, а тело закопала в теплицу у дома. Мужчину искали полгода.

В настоящее время подозреваемая в убийстве находится под стражей. Ей предъявлено обвинение. Женщина полностью признала вину и сотрудничает со следствием.

Ранее "КП" писала, как водитель маршрутки и пассажирка спасли ребенка в Смоленске. Девочке стало плохо в транспорте.