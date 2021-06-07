В Смоленске работники налоговой сделали прививки от коронавирусной инфекции

В минувшую пятницу в здании УФНС России по Смоленской области работал выездной пункт вакцинации от коронавируса. Десятки сотрудников налоговых органов сделали прививку «Спутник V». Прием каждого начинался с осмотра врача, заполнения анкеты, термометрии, измерения артериального давления, вручения памятки и назначения времени введения второго компонента вакцины.

– По состоянию на 3 июня 70 моих коллег уже вакцинировались от COVID-19. Сегодня их количество значительно увеличится, потому что передвижной офис позволяет совершить медицинские манипуляции без значительных временных потерь и отрыва от рабочего графика, – рассказывает заместитель руководителя УФНС России по Смоленской области Сергей Васильев. – Снижение рисков заражения в коллективе – это и забота о наших налогоплательщиках, посещающих инспекции. Ежедневно через оперзалы только ИФНС России по г. Смоленску проходит около полутысячи человек, а в дни проведения декларационной кампании – до семисот. Мы хотим, чтобы наши соотечественники тоже были здоровы.