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Общество7 июня 2021 13:20

Губернатор взял на контроль ситуацию с массовой гибелью рыбы под Смоленском

В реке Гжать вблизи деревни Кормино обнаружили более 1300 голов рыб
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Губернатор взял на контроль ситуацию с массовой гибелью рыбы под Смоленском.

Губернатор взял на контроль ситуацию с массовой гибелью рыбы под Смоленском.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мор рыбы обнаружен на участке реки протяженностью 5,5 километра. Губернатор Алексей Островский поручил своему профильному заместителю Юрию Пучкову во взаимодействии с представителями федеральных структур оперативно разобраться в ситуации.

К делу уже подключились органы прокуратуры.

- По указанию прокурора области Гагаринской межрайонной прокуратурой по данному факту проводится проверка соблюдения требований природоохранного законодательства. Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры области, - сообщил официальный представить ведомства Александр Боровиков.

Ранее "КП" писала, что СКР ищет жертв, пострадавших от рук агрессивного смолянина. Мужчину задержали после нападения на девушку в апреле 2021 года.