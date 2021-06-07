Губернатор взял на контроль ситуацию с массовой гибелью рыбы под Смоленском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мор рыбы обнаружен на участке реки протяженностью 5,5 километра. Губернатор Алексей Островский поручил своему профильному заместителю Юрию Пучкову во взаимодействии с представителями федеральных структур оперативно разобраться в ситуации.

К делу уже подключились органы прокуратуры.

- По указанию прокурора области Гагаринской межрайонной прокуратурой по данному факту проводится проверка соблюдения требований природоохранного законодательства. Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры области, - сообщил официальный представить ведомства Александр Боровиков.

Ранее "КП" писала, что СКР ищет жертв, пострадавших от рук агрессивного смолянина. Мужчину задержали после нападения на девушку в апреле 2021 года.