СКР ищет жертв, пострадавших от рук агрессивного смолянина. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

СКР по региону просит смолян помочь выявить другие факты нападения ранее задержанного мужчины.

Напомним, «КП» писал о зверском избиении 28-летней девушки во дворе домов в Смоленске. Чудовищные издевательства попали на видео камер наблюдения – мужчина бил женщину по лицу и телу, а потом она потеряла сознание и пролежала на холоде до утра.

Ранее от рук этого же мужчины пострадала 30-летняя девушка - ей был причинен тяжкий вред здоровью. По словам полицейских, нападение произошло в районе дома №7 по ул. Нормандия-Неман.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Телефон дежурного регионального СКР 8 (915) 655-98-77

Ранее жительница Смоленской области задушила зятя и закопала в теплице. Мужчину не могли найти полгода.