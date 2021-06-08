«Горячая линия» по вопросам неуплаты алиментов заработала в Смоленске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Узнать о задолженности смоляне могут 9 июня с 09.00 до 13.00 по телефону 8 (4812) 30-74-09. Отвечать на вопросы смолян будут судебные приставы-исполнители, сотрудники отдела организации исполнительного производства, сотрудники отделения организации исполнительного розыска, и реализации имущества должников УФССП России по Смоленской области.

Кроме консультативной работы сотрудники ведомства намерены устроить рейды по адресам неплательщиков алиментов.

В то же время СКР ищет жертв, пострадавших от рук агрессивного смолянина. Мужчину задержали после нападения на девушку в апреле 2021 года.