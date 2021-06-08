К массовому мору рыбы в Смоленской области привел «аварийный сброс стоков». Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Виктора Иванова, накануне выходных на очистные сооружения канализации произошёл аварийный залповый сброс производственных стоков от одного из абонентов. Со стоками с содержанием такого количества загрязняющих веществ, к сожалению, очистные справиться не смогли. Остановить процесс очистки также невозможно, в противном случае нужно было бы отключать канализационные насосные станции и водоснабжение города, пишет газета "Гжатский вестник".

В настоящее время службы пытаются стабилизировать ситуацию, но сделать это крайне сложно.

Напомним, мор рыбы обнаружен в реке Гжать вблизи деревни Кормино. По первоначальным подсчетам погибли более 1300 голов рыб. Губернатор взял на контроль ситуацию, прокуратура и региональный СКР проводят проверку.