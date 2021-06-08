Автомобиль «ЗИЛ» сгорел из-за детской шалости в Смоленске. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло днем 7 июня на улице Витебское шоссе. Как сообщили сотрудники ГУ МЧС по Смоленской области, около одного из домов загорелся старый автомобиль «ЗИЛ-5301». Виновники случившегося – дети – разожгли огонь, а когда машина загорелась, побежали к взрослым.

Ещё до прибытия огнеборцев неравнодушные соседи пытались сдержать пламя, которое успело перейти на стену хозяйственной постройки, рядом с которой стоял автомобиль, рассказали в пресс-службе МЧС. Огонь удалось потушить, но одна из стен постройки сгорела. У «ЗИЛа» выгорел мотор и кабина.

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