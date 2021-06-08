Трех наркодилеров задержали в Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники УМВД России по Смоленской области получили информацию о том, что неизвестные планируют поставку наркотиков в город для последующего сбыта через Интернет. Правоохранители вместе с бойцами отряда спецназначения «Гром» задержали подозреваемых в Сафонове.

- У двух злоумышленников изъяты свертки с неизвестным веществом, приготовленные к сбыту. Установлено, что ранее они организовали ряд «закладок». Места тайников обнаружены, вещество изъято, - сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области. - Экспертиза показала, что изъятое - наркотик общей массой 75 грамм.

За покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере молодым людям светит до 20 лет тюрьмы. Подозреваемые заключены под стражу.

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