Сквер Памяти Героев в Смоленске закрыли на ремонт. Фото: администрация г. Смоленска.

Из-за ремонтных работ вход на одну из половин сквера ограничен. У подножия памятника «Благодарная Россия — Героям 1812 года» заменят основание и брусчатку – из-за проблем с водоотведением там скапливалась вода.

Также пройдет ремонт пешеходных дорожек со стороны улицы Дзержинского. Как сообщили МБУ «Зеленстрой», все работы планируется завершить к концу лета.

Ранее "КП" писала, что 80 тысяч цветов высадят в парках и на улицах в Смоленске. Огромная партия растений прибыла в городской Зеленстрой.