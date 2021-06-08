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Происшествия8 июня 2021 14:18

Пять крышек люка сняли с колодцев в Вязьме

Подозреваемого задержали, 25-летний мужчина хотел заработать
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Пять крышек люка сняли с колодцев в Вязьме.

Пять крышек люка сняли с колодцев в Вязьме.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские раскрыли кражу чугунных люков в Вязьме. Металл был похищен на улице Молодежная.

Полицейские задержали воришку по горячим следам – им оказался 25-летний местный житель. На допросе вязьмич признал вину и рассказал, что крышки сдал в пункт приема, чтобы заработать.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что полученные от сбыта деньги, мужчина успел потратить. Возбуждено уголовное дело.

Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее трех наркодилеров задержали в Смоленской области. Поставкой наркотика занимались уроженцы Средней Азии.