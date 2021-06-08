Какие вакансии открыты в ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»?

Филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на постоянную работу требуются.

в г. Смоленск:

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

• Электромонтер по испытаниям и измерениям

• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

• Электромонтер оперативно-выездной бригады

• Бухгалтер

в пгт. Красный:

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

• Инженер

• Электромонтер оперативно-выездной бригады

в г. Сафоново:

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

• Водитель В, С

в пгт. Кардымово:

• Электромонтер оперативно-выездной бригады

• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

в пгт. Холм-Жирки:

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

в т. Ельня:

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

в г. Рославль:

• Электромонтер оперативно-выездной бригады

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

в г. Ярцево:

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

• Инженер

• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

в г. Духовщина:

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

• Электромонтер оперативно-выездной бригады

в г. Дорогобуж:

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

• Мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей

• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

в г. Вязьма:

• Машинист БКСМ (тракторист)

• Слесарь по ремонту автомобилей

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

• Электромонтер по эксплуатации кабельных линий

• Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств

в п. Хиславичи:

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

в п. Ершичи:

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

в г. Гагарин:

• Электромонтер по эксплуатации кабельных лини

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

• Электромонтер по эксплуатации кабельных линий

в п.Угра:

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

• Электромонтер по испытаниям и измерениям

в г. Сычевка:

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

в п. Новодугино:

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

в п. Темкино:

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

• Электромонтер по испытаниям и измерениям

в г. Починок:

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

в г. Ельня:

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

• Мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей

в п. Глинка:

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

г. Рудня:

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

г. Велиж:

• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

г. Демидов:

• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

в п. Монастырщина:

• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

Стабильная заработная плата, полный социальный пакет, программа ДМС, льготы и гарантии в соответствии с ТК РФ и Коллективным договором. Профессиональная подготовка по профессиям рабочих за счет средств Работодателя. Иногородним предоставляется компесация найма жилья.

Телефон для справок: 8-915-640-10-07, 8-910-711-05-64.

Реклама.