Какие вакансии открыты в ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»?

Филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на постоянную работу требуются.
в г. Смоленск:
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
• Электромонтер по испытаниям и измерениям
• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
• Электромонтер оперативно-выездной бригады
• Бухгалтер
в пгт. Красный:
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
• Инженер
• Электромонтер оперативно-выездной бригады
в г. Сафоново:
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
• Водитель В, С
в пгт. Кардымово:
• Электромонтер оперативно-выездной бригады
• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
в пгт. Холм-Жирки:
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
в т. Ельня:
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
в г. Рославль:
• Электромонтер оперативно-выездной бригады
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
в г. Ярцево:
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
• Инженер
• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
в г. Духовщина:
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
• Электромонтер оперативно-выездной бригады
в г. Дорогобуж:
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
• Мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей
• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
в г. Вязьма:
• Машинист БКСМ (тракторист)
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
• Электромонтер по эксплуатации кабельных линий
• Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств
в п. Хиславичи:
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
в п. Ершичи:
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
в г. Гагарин:
• Электромонтер по эксплуатации кабельных лини
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
• Электромонтер по эксплуатации кабельных линий
в п.Угра:
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
• Электромонтер по испытаниям и измерениям
в г. Сычевка:
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
в п. Новодугино:
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
в п. Темкино:
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
• Электромонтер по испытаниям и измерениям
в г. Починок:
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
в г. Ельня:
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
• Мастер бригады по эксплуатации распределительных сетей
в п. Глинка:
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
г. Рудня:
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
г. Велиж:
• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
г. Демидов:
• Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
в п. Монастырщина:
• Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
Стабильная заработная плата, полный социальный пакет, программа ДМС, льготы и гарантии в соответствии с ТК РФ и Коллективным договором. Профессиональная подготовка по профессиям рабочих за счет средств Работодателя. Иногородним предоставляется компесация найма жилья.
Телефон для справок: 8-915-640-10-07, 8-910-711-05-64.
Реклама.