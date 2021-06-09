12 июня в музее Гнездово под Смоленском пройдет праздник. Фото: vk.com/gnezdovomuseum.
12 июня музей-заповедник "Гнёздово" приглашает смолян в гости. На территории исторического поселения вы сможете:
— пострелять из лука, потренироваться в метании сулиц и топоров в средневековом тире;
— испечь древнерусский пряник в дровяной печи;
— посетить реконструированную избу X века;
— отведать пирогов с ароматным травяным чаем в корчме;
— приобрести колоритные сувениры на память.
Также гости смогут попасть на экскурсию по Гнёздовскому археологическому комплексу и больше узнать о поселении X века.
Ранее Сквер Памяти Героев в Смоленске закрыли на ремонт. Городские службы благоустраивают территорию у памятника с орлами и аллею героев войны 1812 года.