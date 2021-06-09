12 июня в музее Гнездово под Смоленском пройдет праздник. Фото: vk.com/gnezdovomuseum.

12 июня музей-заповедник "Гнёздово" приглашает смолян в гости. На территории исторического поселения вы сможете:

— пострелять из лука, потренироваться в метании сулиц и топоров в средневековом тире;

— испечь древнерусский пряник в дровяной печи;

— посетить реконструированную избу X века;

— отведать пирогов с ароматным травяным чаем в корчме;

— приобрести колоритные сувениры на память.

Также гости смогут попасть на экскурсию по Гнёздовскому археологическому комплексу и больше узнать о поселении X века.

Ранее Сквер Памяти Героев в Смоленске закрыли на ремонт. Городские службы благоустраивают территорию у памятника с орлами и аллею героев войны 1812 года.