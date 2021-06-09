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Общество9 июня 2021 8:29

Детеныш оленя попал в фотоловушку в Смоленском Поозерье

В интернете появились кадры, как животное ест
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Детеныш оленя попал в фотоловушку в Смоленском Поозерье. Фото: Сергей Прокофьев.

Детеныш оленя попал в фотоловушку в Смоленском Поозерье. Фото: Сергей Прокофьев.

Северную сторону Национального парка "Смоленское Поозерье" показал на своей странице сотрудник национального парка Сергей Прокофьев. На двухминутном видео запечатлены моменты как маленький олень забавно шевелит ушами, прислушивается к звукам и ест молодую траву.

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