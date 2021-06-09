В Смоленске 50-летнего учредителя фирмы задержали по обвинению в мошенничестве. Фото: Артем КИЛЬКИН

По показаниям свидетелей по делу он фактически руководил действиями злоумышленников.

По версии следствия, с июня по август прошлого года представители фирмы задержанного договорились с должностными лицами администрации Починковского района, что работы в рамках контракта будут выполнены не в полном объеме. Далее были подписаны договора о приемке работ в полном объеме на 7,8 млн рублей, хотя часть невыполненных работ и неиспользованных материалов оценивалась в 3,6 млн рублей.

Ранее – в феврале 2021 года – был арестован заместителя главы Починковского района, мера пресечения в отношении не изменена и по сей день.

Ранее "КП" писала, что свидетелей тройного ДТП с мотоциклом ищут в Смоленске. Автоледи на Kia спровоцировала аварию и скрылась с места, мотоциклист получил тяжелые травмы.