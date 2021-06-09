В Смоленске мужчина разбил припаркованный Solaris. Фото: «Черный список Смоленск» ВКонтакте.

ЧП произошло в ночь на 9 июня на улице Изумрудной. Жителей микрорайона разбудил рев сигнализации. Выглянув в окно, они увидели как прохожий бьёт припаркованный во дворе Solaris. Жители вызвали полицию, но забрали мужчину под утро – несколько часов прохожий кричал и бил машину.

– Маргинал уже более часа гуляет по улице Изумрудной, выкрикивая угрозы и бьет серый «Солярис». Полиция едет уже час, за это время успел разбить лобовое и разбудить два дома, – рассказал один из жильцов дома Владислав Ремарев в паблике «Черный список Смоленск» ВКонтакте.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, вызов поступил около трёх часов ночи, мужчина задержан, по факту произошедшего проводится проверка.

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