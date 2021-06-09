Житель Сафонова продает метеорит за 30 млн рублей. Фото: Авито.ру.

Объявление о продаже необычного товара размещено на популярном сайте для объявлений «Авито». Булыжник мужчина нашел в овраге. Металлодетектор определил его драгоценный металл, но сам мужчина называет его предметом неизвестного происхождения.

Житель Сафонова предполагает, что находка может оказаться метеоритом, и просит за него 30 млн рублей. На торг идти не готов.

– Hа вид – булыжник в видe пиpaмидки с неcкoлькими грaнями. Веc – 24кг. Нa звук и нa прoчнoсть – металл. Неодимовым магнитом не магнитится. Пока что срез на анализ материала не делали, – уточнил продавец.

Также у мужчины есть видео процесса и места обнаружения, которое он готов отправить покупателю.

Ранее в Смоленске 50-летнего учредителя фирмы задержали по обвинению в мошенничестве. Мужчина придумал схему по выполнению муниципального контракта, связанную со строительством дороги «Ворошлово – Семиново» в Починковском районе.