Автомобиль «ВАЗ» сгорел во время ремонта в Починке. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ЧП произошло утром 8 июня на улице Некрасова. Мужчина ремонтировал свой «ВАЗ-21150» и внезапно из салона пошел дым.

Пожарные прибыли через несколько минут после вызова и не дали пламени перейти на стоящий рядом жилой дом.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, салон автомобиля сгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

Ранее в Смоленске мужчина разбил припаркованный Solaris. Сначала вандал пытался разбить лобовое стекло кулаком, а затем залез на машину и начал бить по нему ногами.