Молодой парень пострадал в ДТП на улице Свердлова в Смоленске. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

ДТП произошло в 07.10 8 июня возле дома №4 по улице Свердлова.

19-летний водитель «ВАЗ 2109», выехал на встречную полосу и врезался с «Киа Спортаж». Далее «девятка» влетела в «ВАЗ 2108». Молодой парень получил травмы, сообщили в УГИБДД по Смоленской области.

На место вызова выехала автоцистерна ПСЧ № 3, 4 человека личного состава, отметили в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее "КП" писала, что автомобиль «ВАЗ» сгорел во время ремонта в Починке. Огонь едва не перекинулся на жилой дом.