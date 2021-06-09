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Происшествия9 июня 2021 15:03

Молодой парень пострадал в ДТП на улице Свердлова в Смоленске

Автомобиль «ВАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Молодой парень пострадал в ДТП на улице Свердлова в Смоленске. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Молодой парень пострадал в ДТП на улице Свердлова в Смоленске. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

ДТП произошло в 07.10 8 июня возле дома №4 по улице Свердлова.

19-летний водитель «ВАЗ 2109», выехал на встречную полосу и врезался с «Киа Спортаж». Далее «девятка» влетела в «ВАЗ 2108». Молодой парень получил травмы, сообщили в УГИБДД по Смоленской области.

На место вызова выехала автоцистерна ПСЧ № 3, 4 человека личного состава, отметили в пресс-службе регионального МЧС.

Ранее "КП" писала, что автомобиль «ВАЗ» сгорел во время ремонта в Починке. Огонь едва не перекинулся на жилой дом.