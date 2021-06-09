9 тысяч тонн сена заготовили в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

По информации профильного Департамента, в этом году планируется заготовить не менее 284 тысяч тонн кормовых единиц, помимо прошлогодних остатков. Это на 7 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

Также говорится о пополнении парка специализированной кормозаготовительной техники. В 2021-м у сельских хозяйств региона на 66 единиц больше, чем в 2020-м.

Напомним, с этого года по поручению Губернатора Алексея Островского размер субсидии на приобретение самоходных кормоуборочных комбайнов, в том числе приспособлений к ним, составляет 50% от стоимости техники. Поддержка позволит ускорить приобретение нового современного кормозаготовительного оборудования.

Ранее в Смоленске городские службы начали борьбу с борщевиком. Сок ядовитого растения может вызывать ожоги.