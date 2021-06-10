Гараж на улице Ново-Киевская в Смоленске демонтируют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Металлический гараж демонтируют в районе домов №№7, 7а. Проверка показала, что конструкция установлена без разрешительных документов. Собственнику дали время разобрать конструкцию самостоятельно до 17 июня, в противном случае это сделают сотрудники специализированной организации.

Ранее "КП" писала, что 25 млн рублей хотят потратить на замену теплосети в районе улицы улице Ново-Киевской в Смоленске. Реконструкция позволит избежать аварийных отключений тепла зимой.