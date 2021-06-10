На памятном месте в Лубино под Смоленском установили новые таблички. Фото: Андрей Смирнов.

Мемориальный комплекс с часовней в Кардымовском районе подвергся вандализму весной – была испорчена икона в часовне, лики младенца и Богородицы, неизвестные вырвали даже буквы на памятной табличке. Уничтожили информационный щит и обстреляли пулями верстовые столбы, установленные вдоль Старой Смоленской дороги по областной программе.

Единороссы отреагировали на инцидент. Секретарь реготделения «Единой России» Игорь Ляхов обратился в адрес начальника УМВД России по Смоленской области Валерия Саржина, чтобы нашли виновных. На место выезжал депутат Смоленской областной Думы от «Единой России» Сергей Шелудяков, чтобы обсудить с создателем комплекса дальнейшие планы по восстановлению памятника.

Напомним, памятное место появилось 9 лет назад. Здесь состоялось одно из решающих сражений Отечественной войны 1812 года.

Новые таблички на памятнике установили накануне, 9 июня. Также отремонтирован информационный щит.

Сергей Шелудяков выразил надежду, что подобное не повторится и смоляне будут уважительно относиться к истории.

Планируется, что к началу августа - дате сражения при Лубино – здесь установят новые кресты, взамен пришедших в негодность деревянных, а также переделают таблички на крестах.

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