«Поезд Победы» прибыл на вокзал в Смоленске. Фото: Олег ЗОЛОТО

Состав будет стоять в Смоленске еще день – 10 июня в 19.00 он отправится в следующий город. В поезде 9 вагонов, каждый из которых рассказывает хронологию событий от начала войны до мая 1945 года. Современные установки погружают зрителя в военные годы и создается впечатление, что он сам участник тех страшных событий.

Подробнее о передвижной выставке – здесь.

Ранее "КП" писала, что Сквер Памяти Героев в Смоленске закрыли на ремонт. Городские службы благоустраивают территорию у памятника с орлами и аллею героев войны 1812 года.