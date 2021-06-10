Смолянин разбил стекло в здании железнодорожного вокзала. Фото: ЛО МВД России на станции Смоленск.

Инцидент произошел на станции Голынки. По словам сотрудников Линейного отдела полиции, 26-летний житель Руднянского района был в нетрезвом состоянии.

- После встречи с друзьями он шел мимо здания вокзала и решил в него зайти, но дверь оказалась заперта. Тогда смолянин взял камень, бросил в стекло и ушел, - сообщили в ЛО МВД России на станции Смоленск.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Уголовное дело направлено в суд.

Ранее "КП" писала, что три уголовных дела завели после сообщения о проживании людей в гнилых домах в Гагарине.