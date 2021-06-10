Концерт пройдет в День России в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Большой праздничный концерт пройдет на Массовом поле «Лопатинского сада» 12 июня. Перед смолянами выступят артисты из ДК «Шарм». Также в этот день состоится выставка военной техники. А особое место в праздничном концерте займет торжественное развертывание 50-ти метрового российского флага.

Начало праздника - в 12.00.

Ранее "КП" писал о «Поезде Победы», которые прибыл на вокзал в Смоленске. До 19.00 10 июня жителям региона будут показывать с помощью самых современных мультимедийных технологий и скульптурных инсталляций события 1941-1945 годов.