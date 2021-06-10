В Вязьме от гнева мужчина разбил стекло в иномарке. Фото: Артем КИЛЬКИН

Инцидент произошел накануне в Вязьме. Хозяина машины разбудил вой сигнализации, выйдя на улицу он увидел разбитое заднее стекло.

Полицейские опросили свидетелей и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1987 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Ранее в Смоленске мужчина разбил припаркованный Solaris. Сначала вандал пытался разбить лобовое стекло кулаком, а затем залез на машину и начал бить по нему ногами.