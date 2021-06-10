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Происшествия10 июня 2021 11:17

В Вязьме от гнева мужчина разбил стекло в иномарке

Восстановление машины обойдется хозяину в 20 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Вязьме от гнева мужчина разбил стекло в иномарке.

В Вязьме от гнева мужчина разбил стекло в иномарке.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Инцидент произошел накануне в Вязьме. Хозяина машины разбудил вой сигнализации, выйдя на улицу он увидел разбитое заднее стекло.

Полицейские опросили свидетелей и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1987 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Ранее в Смоленске мужчина разбил припаркованный Solaris. Сначала вандал пытался разбить лобовое стекло кулаком, а затем залез на машину и начал бить по нему ногами.