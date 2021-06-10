Смоленскэнерго оказывает помощь в подготовке школ к новому учебному году

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

Качественное наружное освещение – безусловный приоритет для филиала «Россети Центр Смоленскэнерго», сообщает пресс-служба филиала. В настоящее время энергетики проводят работу по повышению надежности, эффективности и энергосбережения наружного освещения учебных заведений города Смоленска. Специалисты филиала уже отремонтировали и заменили более 60 светильников на территориях школ №29, 34, 39, 40. В июне планируется провести замену наружного освещения гимназии №1 им. Н.М. Пржевальского и школ №21 и 26. Ремонт и техническое обслуживание сетей и светильников проводятся с привлечением максимума сил и средств и применением современных энергоэффективных технологий и решений.

«Энергетики напоминают, что организация благоустройства населенных пунктов, включая освещение улиц, относится к компетенции органов местного самоуправления. Специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» выполняют работы по обслуживанию уличного освещения в соответствии с заявками и в рамках заключенных договоров с органами местного самоуправления. При наличии договорных отношений с администрациями районов и сельских поселений, энергетики меняют перегоревшие лампы, ремонтируют светильники, выполняют восстановительные работы на сетях наружного освещения. Независимо от того, является ли Смоленскэнерго подрядной организацией по обслуживанию наружного освещения в конкретном населенном пункте или нет, заявку на ремонт светильников жителям необходимо подавать в администрацию.

В общей сложности в 2021 году филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» заключил 163 контракта на техническое обслуживание сетей наружного освещения муниципальных образований региона в рамках дополнительной услуги «Организация систем наружного освещения. На обслуживании компании находятся более 50 тысяч светильников в 25 районах области и областном центре», - отметили в филиале.

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