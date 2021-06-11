Подросток погиб при падении с крыши дома в Смоленске.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Инцидент произошел утром 8 июня на проспекте Строителей. О произошедшем стало известно от подписчика одного из смоленских сообществ. Аноним сообщил, что парню лет 17-18. Также в сообщении говорится, что молодой человек был на крыше дома не один.
Ранее мужчина упал с 9 этажа общежития в Смоленской области. Погибшему 47 лет.
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