В Смоленской области мужчина попал в больницу после похода в кафе. Фото: "Росгвардия_Смоленск", ВКонтакте.

Инцидент произошел в Рославле.

Со слов 33-летнего пострадавшего, он пришел отдохнуть в кафе и поссорился с другим гостем. Во время ссоры обидчик ударил пострадавшего несколько раз в голову. Медики диагностировали травмы как вред здоровью средней тяжести.

Полицейским удалось задержать обидчика – им оказался 20-летний местный житель. Ранее молодой мужчина уже попадал в поле зрения полицейских. На допросе задержанный сказал, что к драке привело злоупотребление алкоголем.

Ранее "КП" писала, что подросток погиб при падении с крыши дома в Смоленске. СКР устанавливает обстоятельства случившегося.