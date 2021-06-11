36 человек погибли при пожарах в 2021 году в Смоленской области. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Огонь и дым унесли 36 жизней, в их числе одного ребенка. Наибольшее количество пожаров произошло в Смоленском районе - 398, далее следует Ярцевский (150), Вяземский (138), Сафоновский (118) и Рославльский районы (104). Чаще всего люди погибали в огне из-за отравления продуктами горения. С начала года пожарными был спасено 52 человека, более 100 человек были эвакуированы из-за возможной угрозы.

В ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что чаще всего горели здания в частном секторе – 426 раз, 131 раз пламя разгоралось в надворных постройках. 7 раз горели гаражи, 47 – транспорт.

Ранее "КП" писал об одном из случаев - в Смоленске автомобиль «ЗИЛ» сгорел из-за детской шалости. Дети разожгли огонь, а когда машина загорелась, побежали к взрослым.