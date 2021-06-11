4 браконьеров задержали за убийство 2-летней самки лося под Смоленском. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инцидент произошел вечером 6 июням недалеко от деревни Петрово Кардымовского района Смоленской области.

На звук от выстрела обратил внимание охотинспектор. Пройдя на звук, мужчина увидел автомобиль Renault DUSTER, который не раз видели в этом районе.

Через некоторое время иномарка появилась на съезде в деревню Маркаты, в машину сели несколько человек и поехали в сторону Смоленска. Следом за ними выехал Chevrolet.

Сотрудники ДПС остановили Renault, но в ходе осмотра ничего подозрительного не обнаружили. А проезжающий мимо Chevrolet на требование полицейских не остановился, и тогда за ним устроили погоню.

После стало известно, что в салоне машины находилось мясо незаконно добытого животного, сумки с окровавленной сменной одеждой, целлофановые мешки, топор, сообщили в департаменте по лесному хозяйству.

По факту произошедшего ведется проверка. Свою причастность к убийству лося подозреваемые признали.

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