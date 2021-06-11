4 браконьеров задержали за убийство 2-летней самки лося под Смоленском.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Инцидент произошел вечером 6 июням недалеко от деревни Петрово Кардымовского района Смоленской области.
На звук от выстрела обратил внимание охотинспектор. Пройдя на звук, мужчина увидел автомобиль Renault DUSTER, который не раз видели в этом районе.
Через некоторое время иномарка появилась на съезде в деревню Маркаты, в машину сели несколько человек и поехали в сторону Смоленска. Следом за ними выехал Chevrolet.
Сотрудники ДПС остановили Renault, но в ходе осмотра ничего подозрительного не обнаружили. А проезжающий мимо Chevrolet на требование полицейских не остановился, и тогда за ним устроили погоню.
После стало известно, что в салоне машины находилось мясо незаконно добытого животного, сумки с окровавленной сменной одеждой, целлофановые мешки, топор, сообщили в департаменте по лесному хозяйству.
По факту произошедшего ведется проверка. Свою причастность к убийству лося подозреваемые признали.
Ранее "КП" писала, как детеныш оленя попал в фотоловушку в Смоленском Поозерье. В интернете появились кадры, как животное ест.