В Смоленске роддом на улице Кирова начнет принимать больных с коронавирусом. Фото: департамент Смоленской области по здравоохранению.

Клинический роддом начнет принимать пациентов с коронавирусом в помощь 1-й Клинической больнице. По информации профильного департамента в соцестях, изменение профиля учреждения произойдет из-за роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Все роженицы будут переведены в Перинатальный центр.

- Увеличивается количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, - в первую очередь, речь идет о гражданах с тяжелыми формами болезни и имеющих сопутствующие заболевания. В связи с этим коечный фонд, предназначенный для лечения данной категории больных, интенсивно заполняется, - отмечают в департаменте.

О перепрофилировании многопрофильных стационаров пока речи не идет, однако в случае дальнейшего усугубления эпидситуации, возможно, что этот вопрос будет комплексно прорабатываться.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области в 8 медицинских организациях, задействованных для лечения COVID-19, развернуто 959 коек, что составляет 205,4 процентов от плана Минздрава России.

О эпидситуации можно почитать здесь.