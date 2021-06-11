Провал дороги ликвидировали на улице Румянцева в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

О проблеме стало известно от смолян, которые поделились информацией в социальных сетях. Как сообщили жители, провал появился возле водопроводного колодца прямо по центру проезжей части. Специалисты смоленского Горводоканала отремонтировали дорогу за несколько часов - заасфальтировали дыру и укрепили колодец.

Ранее огромную свалку начали ликвидировать в Гагарине. Более 25 тонн мусора вывезли на полигон, работы продолжаются.