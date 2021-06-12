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Здоровье12 июня 2021 11:07

Смоленский губернатор внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности»

Алексей Островский продлил действия ограничительных мер
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский губернатор внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности».

Смоленский губернатор внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До 18 июня в регионе сохраняются ограничительные мероприятия в организациях с круглосуточным пребыванием граждан – интернатах и домах престарелых. Ознакомиться с текстом указа можно здесь.

Также ранее стало известно, что Клинический роддом на улице Кирова готовят к приему больных с коронавирусом. Рожениц отправят в Перинатальный центр.

По данным на 12 июня, в регионе под ковидные госпитали перепрофилировано 8 медицинских организаций, в них развернуто 959 коек (205,4% от плана Минздрава России). Больше всего пациентов принимает Клиническая больница №1 (540 коек).