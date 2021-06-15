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Происшествия15 июня 2021 10:47

Пылающий диван чуть не погубил жителей пятиэтажки под Смоленском

Но пожарным удалось ликвидировать огонь за считанные минуты
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Пылающий диван чуть не погубил жителей пятиэтажки под Смоленском. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Пылающий диван чуть не погубил жителей пятиэтажки под Смоленском. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Пожар случился в Вязьме в трехкомнатной квартире пятиэтажного дома. Жилец квартиры вышел из ванной комнаты и увидел, что диван охвачен пламенем.

-Комната стремительно заполнялась дымом, молодой мужчина вызвал пожарных и быстро вышел на свежий воздух. Оперативно прибывшие огнеборцы потушили пламя, не допустив его распространения на большие площади, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

В результате происшествия значительно повреждены диван и частично стена, у которой он стоял. Один из вариантов причин возгорания - неисправность зарядного устройства электронного прибора, который заряжался на диване.

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