В Смоленске торговый представитель не донесла в кассу почти 250 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские вычислили воришку.

- Жительница Дорогобужского района 1981 года рождения собирала деньги с контрагентов за поставленный в их адрес товар и за последние 6 месяцев частично не сдавала полученные средства в кассу организации, - сообщили в УМВД по региону.

О хищениях стало известно, когда недостача выросла до 236 тысяч рублей. Деньгами молодая женщина распоряжалась по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее смолянка поверила мошеннику и перевела 100 тысяч рублей на "безопасные счета". Для «защиты» средств наивной женщине пришлось взять кредит.